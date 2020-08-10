台北喜來登飯店為搶七夕餐飲商機，館內「安東廳」將於8月25日晚間推出「緣牽」七夕情人節套餐，選用兩款頂級和牛「爐烤澳洲和牛」或「炙烤A5宮崎和牛」搭配「蒜香烤波士頓活龍蝦」隆重獻映海陸雙饗，每套3,900元起，包含開胃菜、沙拉、湯品、熱前菜、風味雪酪、主菜二選一及甜點等七道式奢華饗宴。

台北喜來登表示，凡於8/25當晚點用情人節套餐並消費達6,000元，即可獲贈日本頂級保養品牌ALBION「健康護膚面部保養禮盒」乙組，內含風靡東京貴婦圈的「健康面膜」及「賦白彈力滲透乳」。

台北喜來登安東廳於七夕情人節獻上西式奢華海陸宴，開胃菜「鱈場蟹．北海道生干貝薄片．台灣魚子醬．馬糞海膽．香茅澄清凍」層次豐富，味美鮮甜，沙拉則首次選用「48個月熟成金標伊比利火腿」，鹹香交織凝脂，獨領風騷。

兩款湯品「海鮮濃湯．胭脂蝦．甘邑風味」由精煉海鮮濃湯佐搭鮮美胭脂蝦點綴甘邑白蘭地，馥郁微醺，或可選擇「經典澄清湯．頂級美國和牛薄片」，澆淋於鮮嫩的和牛肉片上，清香鮮甜。熱前菜「脆皮鮑魚．綜合穀物．洋芋泥．松露風味」鮑魚表面炙烤、薄刷鹹甜松露風味醬汁搭襯燉煮過的穀米，豐厚脆口。中場則以「辣味伏特加薄荷黑柿蕃茄雪碧」褪去口中殘味，清爽迎接華麗主菜。飽滿厚實、肉香滿盈的「爐烤澳洲『射』和牛菲力」3,900元，或是油花細緻、肉質軟嫩的夢幻逸品「炙烤日本A5宮崎和牛紐約克」4,600元，兩款皆搭配半隻鮮美「蒜香烤波士頓龍蝦」，海洋與陸地激盪出的綺麗浪花，餐後甜點獻上「熔岩巧克力鬆糕佐手工冰淇淋」，以甜蜜熱戀譜下冷熱交織的終章戀曲。

(工商 )