台灣每年氣溫節節攀升，今年初夏更是突破40度高溫。各式消暑產品需求量大幅提升，其中又以涼感衛生棉最為顯著，各家品牌開啟一場涼感爭霸戰。愛康衛生棉深耕涼感領域長達13年，專注於解決女性生理期悶熱、黏膩及經血味的困擾，多年來靠團購、社群行銷累積知名度，穩占台灣涼感衛生棉龍頭寶座，光是一年賣出的衛生棉，就能疊出2,271座101大樓。

近年來涼感衛生棉在女性生理用品中獲得高度關注，以愛康衛生棉為例，2019年銷售量突破1,000萬包衛生棉，平均每3秒就能賣出1包，與知名大廠牌並駕齊驅。除了官網販售外，也積極拓展許多線上、線下通路，包括全聯、屈臣氏、康是美及蝦皮商城，配合特殊檔期活動，夏日銷售屢創佳績。在今年蝦皮618品牌旗艦活動，短短2小時內，便賣出千包衛生棉，顯示女性對涼感生理用品的喜愛。 各大衛生棉品牌看見夏日商機，近年來也紛紛投入涼感領域這塊市場大餅。專注於涼感衛生棉的愛康，並未受到他牌影響，不走多元路線，持續以6款不同公分數的涼感衛生棉搶攻市場，使用獨家icool涼感芯片技術，以及澳洲國家級認證薄荷、茶樹精油配方，並經過SGS測試有效30秒瞬間抑菌呵護私密肌，涼感專家的形象深植人心；透過社群經營與鐵粉的口碑行銷，每年的營收持續穩定成長，穩坐涼感衛生棉的寶座。

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