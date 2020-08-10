明基佳世達(2352)集團持續布局東協醫療市場，旗下凱圖國際宣布，投資印尼當地最大捐血耗材通路商Frismed，成為繼凱圖泰國分公司之後的第二個東南亞營業據點。透過Frismed在印尼市場綿密完善的通路，進一步推廣明基佳世達集團醫療產品，如透析產品、血漿治療產品、手術燈檯、超音波等，服務印尼透析、捐血，以及各式醫療器材需求，深耕當地市場。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示：「東南亞有6.5億人口與內需市場，其中印尼是世界第四大人口國，有2.6億人口，攜手Frismed不僅是凱圖在印尼的重要起步，也是集團醫療事業東南亞布局的新里程碑。」

楊宏培表示：「凱圖去年已在泰國設立分公司，成為開展東協商機的第一步，期待未來能將更多優質的醫療產品帶到印尼。此外，考慮到台灣未與東協簽署貿易協定，進口醫療器材關稅高，未來也會積極尋求更多策略聯盟，或尋找適當標的設立生產基地，以服務東南亞醫療市場的需求。」

印尼市場因人口眾多，2018年醫療總支出291億美元，為東協六國之冠。然醫療器材市場規模95%仰賴進口，達9.3億美元，平均年複合成長率10%以上，顯示印尼醫材產品之需求呈現增加趨勢，市場商機相當龐大。

凱圖國際董事長陳明正表示：「Frismed是印尼捐血耗材最大的供應商。凱圖投資Frismed後，與Frismed同為日本Kawasumi血袋代理商，其總和銷售量將大幅提高對原廠的影響力。印尼接受透析治療人數約2.5萬人，但目前治療比例僅25%，由於政府推動洗腎補貼，治療人數會伴隨著經濟成長逐漸發酵，透析市場成長潛力甚為可觀。」

Frismed公司全名為PT Frismed Hoslab Indonesia，是印尼捐血耗材最大的供應商，設立於2000年，在印尼服務超過360家醫院及捐血中心，掌握當地市場脈動與熟悉醫療法規。產品範圍涵蓋捐血者篩選、免疫血液學、捐血耗材等產品。

看好相關產品在市場的龐大商機，凱圖國際與Frismed於2020年8月雙方通過合作案，將派任凱圖總經理陳忠義擔任Frismed董事長，並邀請Frismed總經理Fredho Halim留任，以更雄厚豐富的產品與專業營銷團隊，攜手搶攻印尼醫療市場商機。

(時報資訊)