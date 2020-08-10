先前因為祖母過世離開奧蘭多隔離園區的快艇替補悍將哈瑞爾，10日終於發表IG限時動態影片，顯示他已經重返奧蘭多迪士尼世界飯店內接受隔離，預計可以趕上18日季後賽首輪開打，如此一來，爭冠呼聲很高的快艇陣容總算到齊！

「這是跟全世界抗議，當你真的受傷或低落，你才會發現所謂生活的圖片當中真正的顏色，單純只是黑與白，當你獨自來到這世界，死去也是一樣，」哈瑞爾在IG表示，「失去我的祖母，讓我所有事情都改變了，無論是生活、生存或人們。」

哈瑞爾本季幫快艇打了63場例行賽，平均可拿18.6分、7.1籃板及1.7助攻，跟路威廉斯並列快艇兩大板凳暴徒，兩人也同時入圍才剛公布的本季年度第六人候選名單之中，但他雖跟快艇一起抵達奧蘭多，卻在復賽開打前夕突然離開園區。

如今哈瑞爾只需趕緊找回應有狀態，就可重新歸隊報到備戰季後賽，目前快艇陣容已經全都歸隊，只有貝弗利因為左小腿受傷，暫時沒法上場比賽，快艇總教練瑞弗斯期望他能趕在季後賽開打前傷癒復出，如此一來，快艇爭冠拼圖才算完整。

(中時 )