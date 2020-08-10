從事地下匯兌男子王君皓等3人，去年12月下午在劍潭捷運站附近的速食店內進行交易，王等人佯稱人民幣80萬元已匯至大陸，在台要收取等值台幣308萬4000元，卻被郭、李2識破，王等3人瞬間決意，改變原計畫由詐欺取財變成強盜，並將整袋現金從車頂天窗丟入接應車輛車內，得手130萬元，士林地檢署偵結依強盜罪起訴王男。

起訴書指出，王等人在Telegram聲稱可交易人民幣，匯款到被害李姓男子指定帳戶，確認錢進帳戶，在台支付台幣，去年12月18日下午，王等3人與李、郭2人約在士林區劍潭捷運站旁的一間速食餐廳內交易。

王等3人先拿出偽造的網路銀行匯款交易畫面給李觀看，聲稱錢已匯出，但李聯絡大陸友人，確認並沒有款項進入，李要求王等人將整袋錢歸還，王則稱有「時間差」，要拿錢當作抵押，實則，盤算接應車輛到來一走了之，此時，郭等2人的車也趕到，情急之下，王將握在手上的現金袋從天窗丟入BMＷ車內。

郭見狀想從天窗撈回錢袋，袋子被撕裂掉落的130萬在車內，僅搶回部分現金，自己雙膝也擦挫傷。檢察官認定在場的李等3人因「詐欺不成變強盜」，犯結夥3人以上強盜罪，依法提起公訴。

(中時 )