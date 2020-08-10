台北地檢署偵辦立委集體收賄案，因涉案人眾多、涉案時間長，金流複雜，除動用8名檢察官參與偵辦外，今天下午第五度啟動北檢偵辦大案的虛擬任務型股「端股」，方便個別檢察官藉由「端股」統一事權，各自實施調卷、傳喚、搜索等偵查手段。

這個神祕的「端股」，是「天下第一署」北檢基於檢察官協同偵辦重大案件時，方便實施偵查手段，所啟用的1個任務型「虛擬偵查股」，北檢迄今已有高鐵弊案、海關集體貪瀆案、馬英九「三中案」、私菸案使用過「端股」，立委貪瀆案是第五度啟動。

北檢因位處首都地區，經常要偵辦重大矚目案件，北檢檢察官需要協同辦案的機會，比其他地檢署要高很多，基於多名檢察官共同偵辦重大案件時，方便個別檢察官各自實施調卷、傳喚、搜索等偵查手段，北檢就因任務需要，臨時編列「端股」，讓偵辦團隊的每名檢察官統一以「端股」為名義，實施偵查作為，也就是說，「凡是『端股』出手，必屬大案」。

這個北檢神祕的辦案股別「端」，是從《千字文》中選出，最早始於2009年9月，北檢為了高鐵弊案，成立專案小組偵辦，當時的北檢檢察長林玲玉，是最早啟用「端股」的檢察長。

北檢2011年間，偵辦喧騰一時的海關集體貪瀆弊案，因涉案的海關關員人數眾多，為此北檢組成專案小組，當年的檢察長楊治宇也再度啟動「端股」。

2016年，北檢檢察長邢泰釗因偵辦前總統馬英九涉及「三中案」，因案卷龐雜，以檢察官團隊辦案第3度啟動「端股」；今年7月22日爆發全國矚目的國安特勤私菸案，北檢共動用3名主任檢察官、6名檢察官協同辦案，也第4度讓神祕的「端股」再度出馬辦案。北檢今天再度啟動「端股」，偵辦立委貪瀆案，已是「端股」第五度出手的大案。

(中時 )