中天新聞》摻鹽害死姪女 緗緗媽回想：大嫂早有異狀

古代後宮鬥爭，常出現下藥害人劇情，而這樣的情節，竟然也出現在現代。一對妯娌不合，心懷憤恨的大嫂，竟在奶粉中摻鹽，無辜3歲姪女喝下肚，因高血鈉失去寶貴小生命。

鹽奶殺嬰案，大伯母鄒女（左）出庭。（中時資料照 張鎧乙攝）

2013年11月間，台北市發生震驚社會的鹽奶殺嬰案，3個月大的女嬰因高血鈉症死亡，送醫不治死亡。女嬰的父母一度將矛頭指向販售奶粉的藥局要負起責任，不過，經過檢方偵辦，在約談相關人員之後，赫然發現凶手竟然是女嬰的鄒姓伯母。

案發初期，檢警一度懷疑是千面人犯案，還到超市購買同品牌、同批號奶粉，但比對女嬰母親提供的3罐奶粉後，發現鈉含量明顯不同，才轉向懷疑是熟人犯案，因而傳訊8名跟香香同住的家人。

檢方認為大伯母鄒女嫌疑重大，訊問突破心防，鄒女痛哭「是我加的！但我真的沒有想要讓香香（化名）死…」，鄒女坦承因妯娌之間嫌隙，在9到10月間，4度在奶粉中摻入食鹽，導致女嬰高血鈉死亡。

遭鹽奶毒死的女嬰父母出庭。（中時資料照 張鎧乙攝）

鄒女遭北檢依殺人罪起訴，不過台北地院一審認為，鄒女是因和陳女平日相處不睦、產生怨懟，萌生報復念頭，並沒有殺人犯意，因女嬰身體未發展成熟，對鹽分耐受性低，致發生死亡結果，遂變更法條，改依傷害致死罪判刑20年。

高院認為，鄒不以理性方式化解心結，竟選擇報復在無辜嬰兒身上，她雖有向女嬰父母寫信道歉，但2人遭受喪女之痛，鄒未有任何補償動作，也未取得他們原諒，無從僅憑寫信道歉的舉動，就認定有從輕量刑的事由，維持重判20年，全案定讞。

鄒女對害死姪女小生命非常後悔，據悉入獄至今仍持續寫信給弟妹，希望得到對方的原諒，也以吃素的方式，希望化解罪孽。

(中時新聞網)