紓困做好做滿，中央銀行為讓未來還有資金需求的中小企業，適用優惠利率期間與「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間相配合，8月10日起的核准案件，優惠期限從原2021年3月27日止，延長至2021年6月30日止。

央行表示，央行在4月1日開辦的2,000億元中小企業貸款專案融通，融通期限為360天，至2021年3月27日，目前金融機構受理及核貸金額突破千億元。這次經調整後，銀行向央行申請轉融通案件，融通期限至2021年6月30日，銀行新承作受疫情影響的中小企業專案貸款案件，適用央行優惠利率期限也至2021年6月30日。

央行說明，依這次調整內容，今年8月9日前已核貸撥款案件，適用優惠利率到期日為2021年3月27日，今年8月10日起的新申貸案件，適用優惠利率到期日為2021年6月30日。這次調整案，已與主要承作銀行洽商，並表示充分配合央行政策，未來仍將視疫情需要調整融通額度，並在融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜。

為協助受疫情影響的中小企業取得營運所需資金，央行強調，再次籲請國內金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任。

(工商 )