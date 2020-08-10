港股收跌154點 騰訊續跌拖累大盤 16:412020/08/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數10日全天維持低點震盪，截至終場，恒指跌154.19點，報24,377.43點，跌幅0.63％。國指跌72.76點，報9,990.67點，跌幅0.72％。大盤成交額1,150.58億港元。個股表現方面，騰訊受美國恐制裁微信影響，股價續跌4.83％，收報502港元。壹傳媒午後曾升逾3倍，最終升183％，收報0.255港元。 (工商 ) #騰訊 #續跌 #收報 #港元 #跌幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 操盤心法－Q2財報VS.台股月線 04:102020/08/10 證券．權證 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ 16:002020/08/10 財經 宏碁、可成震盪攻堅 留意認購 04:102020/08/10 證券．權證 《集中市場》「權」力拚萬三 三大法人買超27.05億元 15:232020/08/10 財經 《期貨》8月台指期上漲20點 金融開高、電子平盤開出 09:092020/08/10 財經 《盤中解析》台積突圍 台股攻12900點 11:592020/08/10 財經 《商情》需求疑慮 打壓LME期銅跌至1個月低點 10:002020/08/10 財經 《港股》騰訊拖累 恆指下挫154點 16:482020/08/10 財經 人民幣中間價跌逾240個基點 10:442020/08/10 財經 滬深兩市分化 滬指午盤收漲0.42％ 11:592020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 卸載微信或用iPhone二選一？ 陸網民答案一面倒 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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