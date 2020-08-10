香港恒生指數10日全天維持低點震盪，截至終場，恒指跌154.19點，報24,377.43點，跌幅0.63％。國指跌72.76點，報9,990.67點，跌幅0.72％。大盤成交額1,150.58億港元。個股表現方面，騰訊受美國恐制裁微信影響，股價續跌4.83％，收報502港元。壹傳媒午後曾升逾3倍，最終升183％，收報0.255港元。

(工商 )

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