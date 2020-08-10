戴德梁行董事總經理顏炳立發表最新市場觀點表示，認為在此疫情一時無法消滅的狀況下，他鼓勵剛性自用的買家在此時此刻可多看屋，在疫情嚴重時更可多方比較。而且「利息不升、房市不崩」，未來幾年應該都會如此，但這種情況下也不適合投資。

顏炳立觀察2020年上半年商用不動產受疫情影響，辦公室需求從年初就減緩下來，造成空置率增加，所有要承租的、擴編的，都因疫情而暫緩停擺，租金也因空置率升高，停滯不前，房價當然也不樂觀，市況必須視企業的經營及疫情發展。

顏炳立還表示，目前的交易量涵蓋了工業、商用、住宅土地，而以商用占比最高，其次是住宅土地市場，各占了5成及3成，工業土地只占了12%，也沒有像坊間所述，土地市場熱到不得了，丟出來就會成交，土地市場並都屬於剛性自用，偏向理性，加上銀行提供子彈金援，使購買意願上升。

顏炳立看下半年房市，認為預計疫情減緩後，民眾會進場購屋。房價經過4年後的調整，不漲不跌最有可能的是下半年的反映，房價修正過後下來的空間有限，因為沒有追漲，也沒有太大上漲空間，將陷入盤整。

房市進入健康的盤整，對剛性自用來說是個好時機，加上利率看起來會長期處於低檔，「利息不升、房市不崩」，未來幾年應該都會如此呈現，提供了剛性自用的購屋好時機。也許有人會有不同看法，認為房市會崩跌，房地產投資屬於長期交易，買屋是中產階級的夢，若只為自住，購入後則無關輸贏，只有買的價格合不合理。因此，客觀分析下，仍然鼓勵剛性自用的買家在此時此刻可多看屋，在疫情嚴重時更可多方比較。

顏炳立認為，房市因沒有大跌，未來復甦力道小，就不會大漲，由此看來，只要把握「地段、環境、可及性」的選擇原則，應該可以逐漸看到買氣。由於預售市場，只要產品對、地段對、價格合理，都是剛性買盤尋找的目標，雖來量減，成交慢，不適合投資，自然銷售率就慢，投資仍要戒急用忍。

(中時新聞網)