「彰化縣觀光振興方案」與「彰化振興三倍購」公開抽獎，10日第一次公開抽獎，共抽中256個獎項。（吳敏菁攝）

「彰化縣觀光振興方案」與「彰化振興三倍購」公開抽獎，10日第一次公開抽獎，共抽中256個獎項。（吳敏菁攝）

在彰化消費的朋友，一定要上彰化縣振興方案抽獎活動網站登錄，大獎等著您！彰化縣為了振興觀光、經濟，辦理「彰化縣觀光振興方案」與「彰化振興三倍購」公開抽獎，在「愛玩彰化FaceBook粉絲專頁」網路直播，10日第一次公開抽獎，共抽中256個獎項，未中獎者，將併入「彰化振興三倍購」繼續抽獎，還有105個獎項。

縣長王惠美表示，縣府從振興三倍券發放前，就開始結合觀光產業相關協會，推出彰化縣觀光振興方案，後來配合三倍券推出彰化振興三倍購方案，這次是兩個方案一併抽獎，總獎金320萬元。

獎品相當豐富，包含gogoro3、電冰箱、電動輔助自行車、電視機、iPad各1名及3000元現金返還獎100份，總共有361個獎項，活動期間延伸至12月31日止，結合彰化縣各商圈及觀光工廠與彰化縣旅遊產業協會，以「現抽」、「現賺」、「現送」三倍購，自8月份起月月抽大獎。

彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長指出，振興方案讓觀光旅遊業熱烈，業績成長幾乎都超過五成，民宿更明顯。彰化縣民宿協會理事長許健泰也說，透過三倍券及暑期安心旅遊方案，假日在鹿港的民宿幾乎都要提早預約訂房。

王惠美再次宣導，8月15日、8月16日王功漁火節，在王功美食地圖合作店家消費滿200元即可兌換刮刮券，單筆集滿500元一樣可以參加下個月9月21彰化縣觀光振興方案及彰化振興三倍購的抽獎，直今年底月月抽、月月送，買越多、中獎機會越大，最後一個月還有大獎50萬汽車一台，歡迎鄉親來彰化採購旅遊。

(中時 )