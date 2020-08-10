成大醫院婦產科主治醫師鄭雅敏擔任郭綜合醫院院長後，持續引進成醫醫療資源，成醫心臟血管科主任趙庭興10日宣布4位教授級醫師進駐開診，強化郭綜合醫院心臟科醫療實力。

郭綜合醫院日前宣布與成大醫院合作經營，聘用鄭雅敏擔任院長，大量引進成大醫院醫師入院開診，10日宣布成醫心臟血管科主任醫師趙庭興、劉嚴文、黃鼎鈞、黃成偉共4位醫師進駐，幾乎是教授級與中生代的主治醫師，每周4天看診，增強郭綜合醫院心臟科醫師陣容。

郭綜合醫院是中西區的大型醫院，成大醫院派醫師進駐，有利深入社區醫療，對成醫每天龐大的病患看診量，也有分流效果。郭綜合醫院則可增強醫師陣容，挽回過去逐漸流失的患者。

趙庭興表示，原本成醫與郭綜合醫院僅有轉診合作，成大心臟科醫師陸續加入陣容，中西區、南區與安平區等社區民眾，就醫不一定往成醫跑，可先到郭綜合醫院看診，病情必需在醫學中心處理，再轉成醫。

鄭雅敏表示，兩院心臟內科的合作只是開端，未來會持續擴展到其他科別，也會有更多的教授級醫師前來交流與駐診。

(中時 )