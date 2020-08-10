陳水扁今日（10）在臉書po文指出，大家歡迎阿札爾時，也要感謝前美國衛生部長湯普森。（摘自臉書／李宜杰台南傳真）

美國衛生及公共服務部長亞歷克斯·阿札爾（Alex Azar）昨日（9）抵台後，今日赴總統府與蔡英文見面。前總統陳水扁今日透過臉書表示，歡迎阿札爾時，也別忘了曾經協助台灣抗煞的前美國衛生部長湯普森，「應該飲水思源。」

陳水扁回憶，2008年他擔任總統時，曾授勳感謝當年指導台灣抗煞成功的美國衛生部長湯普森。陳提到，阿札爾雖是首位訪台的美國衛生部長，大家在歡迎部長之餘，也別忘了湯普森，要飲水思源。

陳水扁還說，要大力感謝從2001年至2005年間，擔任美國小布希政府衛生部長的湯普森，多年來在國際場合為台灣爭取成為WHA觀察員及參與WHO大力執言。

陳也指出，湯普森也在2004年WHA唯一1次表決台灣入衛案時投下贊成票，並於抗煞期間，派出24位CDC防疫專家赴台幫忙，同時建議台灣成立「防疫醫師」，並帶領當時的衛生署長陳建仁參訪美國SCC，於2003年回國後成立今日的NHCC（國家衛生指揮中心），「歡迎阿札爾，感謝湯普森！」

(中時 )