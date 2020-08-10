美中加劇的緊張態勢，美國封殺抖音微信，讓市值大股騰訊在近兩個交易日市值消失5000億港元，今日亦拖累恆指。

周一香港恆生指數收跌154.2點或-0.63%，為24377.4點。國企股(H股)跌72.76點或-0.73%，為9990.7點。

採礦類為跌深最多板塊，領跌3.8%。黃金股集體大跌，紫金礦業跌5.6%，恆興黃金跌9.5%，招金礦業跌5.4%。

台積電確定在九月不再為華為製造麒麟晶片，華為概念股集體走低，比亞迪電子跌2.49%，中芯國際跌7%，金蝶國際跌5.3%。

繼上週五收跌5%，騰訊今收跌4.8%，報502港元，拖累科技股與大盤表現，騰訊兩日市值消失5000億港元。川普封殺微信，推估蘋果iPhone在中國銷量將大跌，位於深圳的蘋果概念股瑞聲跌5.5%，光學公司舜宇跌2.9%。

香港壹傳媒創辦人黎智英上午遭港警以違反國安法罪名逮捕，壹傳媒上午股價創新低，下午收復失土上漲，報0.26港元。香港本地傳媒在上午多落難，下午收復損失，前身為明報的世界華文上漲9.8%，前身亦隸屬於明報集團的萬華媒體上漲16%，收報0.188港元。

港股在八月進行季檢，8月14日將公布報告，同股不同權公司將有資格納入恆指，第二上市公司也將可被納入。

(時報資訊)