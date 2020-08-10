央行今公布調整銀行新承作受疫情影響中小企業專案貸款融通期限，凡即日(8月10日)起新申貸案件，適用優惠利率到期日為110年的6月30日。

央行自109年4月1日開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，融通期限360天至110年3月27日，目前金融機構受理及核貸金額均突破千億元，有助中小企業取得持續營運所需資金。

央行考量未來尚有資金需求之中小企業，其適用優惠利率期間與「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間相配合，自109年8月10日(含)起，銀行向央行申請轉融通之案件，其融通期限得至110年6月30日；同時，銀行新承作受疫情影響之中小企業專案貸款案件，其適用央行優惠利率期限亦得至110年6月30日。

本次調整案，央行已與主要承作銀行洽商並獲其表示充分配合政策，未來央行仍將視疫情需要調整融通額度，並於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜。

為協助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金，央行仍籲請國內金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任。

(時報資訊)