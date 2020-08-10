集保結算所與基富通證券與山水民調、私校退撫儲金管理會合作，今（10）日公布「萬人退休準備大調查」，結果顯示，已開始退休準備的民眾對退休後財務更有信心，其中逾半數參與「好享退」專案民眾認為可以達成目標，對退休準備態度積極。

此次調查對象包括「好享退」參與者回收5212份問卷、未參與「好享退」的基富通客戶1545份、私校退撫基金參與者1602份、涵蓋22縣的全體國人1869份，合計達1萬228份問卷，為國內退休準備調查中涵蓋對象最多、回收份數最多的一次。

首先，就投資理財工具觀察，股票、保險仍是最受投資人喜愛的標的，基金與定存則居次。其中，參與「好享退」的投資人與基富通客戶在投資上相對積極，相較於全體國人及私校退撫參與者，在基金與股票投資的比例偏高。

集保結算所暨基富通董事長林修銘指出，在調查中表示擁有基金部位的受訪者，在今年3月股災時，基富通客戶與「好享退」參與者分別有51.8％及43.4％逆勢加碼，而無論是「好享退」參與者或全體國人，上述逆勢加碼的受訪者中分別有46％、50％有明顯獲利。

而去年參與由金管會提出，集保、投信投顧公會及證基會主辦，基富通平台執行的「好享退」全民退休投資專案的投資人，在此次調查中也表示對專案認同，有67.5％表示專案2年到期後仍會繼續投資，其中有28％表示將加碼扣款金額。

而在沒有參加「好享退」的全體國人及基富通客戶中，受訪者在瞭解好享退專案後，分別有52.8％及73.8％表達有意願參加。而「好享退」參與者除有85.2％表示會推薦親友參加外，也有78.7％表示有類似商品還會想再投資，對專案的認同度相當高。

林修銘表示，以定期定額、長期紀律投資進行退休準備普遍受到投資人認同，今年經歷投資市場大震盪，讓更多人瞭解定期定額好處。除了整體市場定期定額人數持續攀升，不包括「好享退」的基富通平台每月定期定額扣款金額，亦較去年底大增達1.2倍。

(時報資訊)