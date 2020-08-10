力達-KY(4552)受惠於大陸製造業需求復甦及東南亞地區逐漸開放，7月營收4.1億元，月增8.0％，年減11.3％，今年以來已經連5個月成長；累計前7月營收為20.12億元，年減37.3％。

各產品比重方面，三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重為27.3％、55.8％及13.7％，螺桿比重受惠於變頻系列熱銷持續成長，優化產品結構。力達變頻系列省電效果顯著，性價比相較外資品牌高而受到市場青睞，原先使用活塞式或一般型螺桿機的客戶，因應力達逐步推出適用不同客群的變頻產品，逐步依生產規模需求進行替換及添購，尤以自動化設備產業客戶需求提升最為明顯。

中國製造業採購經理人指數(PMI)由6月的50.9升至51.1，為4個月新高，但新冠肺炎疫情於其他國家仍險峻，且中美貿易衝突不減反增，下半年仍須謹慎關注國際情勢。然而大陸啟動新基建經濟新引擎，重大投資計劃紛紛上陣，尤其全力推動5G基礎建設、工業應用推廣及技術發展，將扮演大陸內需製造最大推手。

(時報資訊)