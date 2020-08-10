連鎖健身事業柏文（8462）公告第二季財報，受新冠肺炎疫情影響，第二季合併營收 8.33 億元，季減 4.57%，年減 5.16%。第二季合併稅後淨利 0.53 億元，季減 53.91%，年減 54.68%，稅後淨利，每股稅後盈餘 0.73 元。109 年上半年度合併營業收入 17.07 億元，稅後淨利1.67億元，年減 29.41%，上半年每股稅後盈餘 2.33 元。

柏文並公告7月營收 3.26 億元，月增9.65%，年增 9.55%，創歷年同期新高，更創單月歷史新高，累計今年1至7月合併營收20.32 億元，年增 0.97%。

展望後市，全台解封後運動健身人口增加，配合政府振興政策，柏文推出超值「振興券優惠方案」以及「入會費 0 元、手續費 0 元、免綁長約」的「3 零方案」，加上教育部加碼的「振興運動產業『動滋券』發放方案」新商機，以及暑假旺季效益，柏文預期「健身工廠」會員人數將快速回升、逐月增長，很快恢復並超越疫情之前的水準，今年下半年度營收呈現逐月成長、逐季成長趨勢應可預期。法人則預期，柏文下半年度營收長亦能提升下半年毛利率及營業利益率，帶動全年的獲利表現。

柏文今年第二季獲利能力降低最主要的原因是本季營業收入減少，但固定成本及費用未降低。柏文指出，因4月及5月申請付費延展會籍（付費請假）人數增加，加上新入會人數減少及會員續約率略降，導致今年第二季「休閒運動及娛樂服務收入(主要為月費收入)」較上季以及去年同期為低，惟固定成本如本薪、使用權資產折舊（即 107 年度之前的租金費用）、不動產、廠房及設備折舊、電費等並未減少，營業成本總額反而因為持續新增營運據點而增加，造成營業毛利、營業利益、稅前（後）淨利均因此降低。

柏文表示，固定營業費用亦不會因進入廠館運動的會員減少而明顯降低，加上第二季為因應肺炎疫情所增加的防疫費用，同時造成營業利益、稅前（後）淨利降低。

(工商 )