6月受僱人數回升7千人 疫情以來首見 16:562020/08/10 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處10日發布薪資調查結果，6月受僱人數回升至790.9萬人，較上月增7千人，這是疫情爆發以來首見回升，顯示疫情對勞動市場的影響有所改善，惟較上年同月依舊減少3.3萬人，衝擊仍在。 國勢普查處副處長陳惠欣表示，隨著6月7日解封，僱用人數已止跌回升，住宿餐飲、休閒這兩個行業僱用人數比5月多了1.1萬人，惟製造業仍受全球經濟衰退影響，較上月減7千人。 展望未來，陳惠欣表示，在全球第二波疫情升溫，加以中美摩擦升溫，可能會對製造業帶來影響，進而影響勞動市場，這將是後續觀察的重點。 (工商 ) #全球 #千人 #受僱人數 #首見 #勞動市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 六角7月合併營收重返4億元大關 創今年單月新高 17:232020/08/10 財經 減班休息本期減少7627人 創疫情以來最大減幅 16:312020/08/10 生活 廣穎上半年每股賺0.17元 下半年續拓三大領域 18:582020/08/10 財經 陽明、萬海7月營收比6月好 台驊7月海運營收創新高 20:062020/08/10 財經 陸基金經理頻換班 7月以來已有46人離職 03:522020/08/10 兩岸 七成美國民眾 憂經濟重啟過早 04:102020/08/10 全球財經 《業績-文創》線上演出衝出佳績 必應7月營收創今年最高 11:422020/08/10 財經 《觀光股》寒舍Q2虧損季減6成 衝刺H2營運動能回溫 11:592020/08/10 財經 華航7月客運營收10.87億 較6月回升 19:302020/08/10 財經 瓦城泰統上半年EPS 3.42元 下半年營運強勁成長 17:302020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 卸載微信或用iPhone二選一？ 陸網民答案一面倒 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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