主計總處10日發布薪資調查結果，6月受僱人數回升至790.9萬人，較上月增7千人，這是疫情爆發以來首見回升，顯示疫情對勞動市場的影響有所改善，惟較上年同月依舊減少3.3萬人，衝擊仍在。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，隨著6月7日解封，僱用人數已止跌回升，住宿餐飲、休閒這兩個行業僱用人數比5月多了1.1萬人，惟製造業仍受全球經濟衰退影響，較上月減7千人。

展望未來，陳惠欣表示，在全球第二波疫情升溫，加以中美摩擦升溫，可能會對製造業帶來影響，進而影響勞動市場，這將是後續觀察的重點。

(工商 )