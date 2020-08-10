金管會主任委員黃天牧表示，時代的三大轉變讓好享退的全民退休理財專案規劃具有其時代意義。

黃天牧在基富通好享退期中記者會致詞指出，好享退在去年在規劃的時候，顧前主委對這個案子就非常的肯定，他個人覺得這個專案更反映時代的意義。其一，第一個人口結構已處於老齡化，而今年更是一個轉捩點，因為2020年是全球人口第一次，65歲以上人口，超越65歲以下人口，其代表全球在老齡化的趨勢上已經走上一條不歸路。

第二個，財富分配的不平均，這個問題從全球化開始到今天已30年了，此一情況更持續惡化中，尤其是在現在低利率時代，很多靠利息養老的的民眾就是面臨了很大的困難。

第三，科技發展讓民眾可以用較低的理財成本以及簡便方式理財─人口結構的老化，財富分配不平均，所幸因科技發展，或許可以讓民眾的理財成本低一點，讓民眾更方便、更簡單接觸金融商品的通路。

黃天牧指出，這三時代的變動─人口結構的調整，財富分配的不平均及金融科技的發展等幾個命題結合在一起可思考一些方案的話，或許這就是好享退或者基富通所呈現的時代意義。

此外，黃天牧也表示，未來今管會將會持續推廣全民理財教育，最近希望能夠跟相關部會做一些聯繫，針對一些比較不容易接觸到金融知識教育的民眾，有計劃作系統宣導，讓大家對金融知識跟教育有一定程度的了解，金管會也會在政策上能夠進一步的配合民眾的需求，督促金融機構，推動更合乎民眾需求的一些金融商品。

(工商 )