後疫情時代，餐飲外送與宅配到府已成為民眾的日常！看準宅經濟商機發威，在台中傳統市場深耕長達35年的「傅記」上海菜，在二代攜手加入經營行列後，不僅積極拓展台中傳統市場實體分店，同時一口氣推出11道冷凍熟食料理包，搶攻市場龐大的宅配商機。

傅記上海菜從大姊傅雲芳的水餃、香腸、臘肉開始，後來加入了二姐傅雲鳳的每日現炒上海小菜；由於大受民眾的青睞，業績蒸蒸日上，從一心市場的一張工作檯到向上市場的玻璃保鮮櫃，8/7又在北屯市場開設新的銷售點，目前在台中已有3個傳統市場的分店。

傅雲鳳每天風雨無阻，清晨由大姊親自去批發市場買菜，挑選時令蔬菜魚肉，洗、切、煮，不假他人之手，只為對採購品質的堅持，對製作流程的講究，如此經營毅力，35年來建立起純正眷村口味，打響了傅記餐飲品牌。

傅雲鳳表示，每天早上四點就開始工作，準備20多道江浙小吃，因為經營的時間久了，這波疫情對傅記影響不大；反而因疫情的關係，要求宅配與外送的客人增加許多，在兒子和女兒都願意接棒的情況下，激發了傅記除了傳統市場熟食之外，更增加了11道的冷凍料理包。

例如豆酥鱈魚、金桔蓮藕、燴咖哩雞、茄汁豬肉、半筋半肉羅宋湯、清蒸臭豆腐、栗子燒雞等11道冷凍料理包，消費者在家只要準備好白飯，即可享受美食了。

傅記二代俞曉翔表示，自己原本是台北科技人，擁有自己的一片天，因為返鄉協助父親的喪事期間，看到了母親對事業傾心盡力的背影，深切了解到「傅記」對母親的意義。因此，他決定辭去穿西裝吹冷氣的工作，回來幫母親完成她的心願；如今妹妹俞俊萍也回來負責經營北屯店。

俞曉翔希望延續傅記上海菜的道地風味，搭配網路行銷，要讓「傅記」熟食和料理真空包，在宅配市場打響名號。

(工商 )