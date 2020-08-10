美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar II）10日拜訪中央流行疫情指揮中心，他受訪時表示，美國一直是、未來也持續是「國際公衛社群」最大的資助者，目前美國仍是世衛組織的成員，之後美國正式離開之後，將會透過雙邊、多邊方式和世界合作，也將會和台灣討論參與的意願。

衛福部長陳時中10日下午與阿札爾簽署「醫療衛生合作瞭解備忘錄」，合作擴及全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治、數位健康、藥物濫用、健康傳播、衛生人力領域等項目。

媒體關心傳出美國未來要籌組新的公衛組織，台灣有機會加入嗎？阿札爾回應，美國總統川普之前宣布要從世衛組織退出，是因為世衛沒意願、也沒能力改革，無法確保會員國有公平的行為。他強調，美國一直是、未來也持續是公衛社群最大的資助者，美國目前仍是世衛成員，之後美國正式離開之後，會和世界合作，透過多邊、雙邊的方式，也會和台灣討論參與的意願。

至於這次訪台，一改過去美國閣員來台的低調風格，究竟美國對台政策發生什麼改變？阿札爾回應，這次訪台意味著肯定與台灣深厚的友誼與夥伴關係，雙方的合作橫跨經濟、衛生、安全等價值。

阿札爾說，美國與台灣在衛生領域有長久的合作歷史，台灣不論在公為、資訊分享都有透明協作的模式，這次疫情中美國要支持、肯定這樣的夥伴，四年前世衛大會、世衛組織移除台灣觀察員的身份，讓全世界公衛社群無法接觸到台灣公衛。

在川普總統指示下，阿札爾說，他與國務卿蓬佩奧每年都在想恢復台灣觀察員身份，但中國大陸、世衛組織阻止了這樣做，這也是川普政府對於世界衛生組織感到最挫折的一點。

(工商 )