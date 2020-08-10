何庭歡小時候模樣曝光。(取自何庭歡臉書)

前主播何庭歡在前高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人爆紅，一舉一動都受到外界關注，而現在的她也時常在臉書跟粉絲互動，分享生活近況，先前曾曝光舊照且分享童年往事，這次在父親節的當天，她則是曬出30多年前的嫩嬰照片，可愛模樣再度掀起網友暴動，紛紛大讚她小時候就超有魅力。

何庭歡其實在2014年時，就曾因被拍到一張她跪著訪問柯文哲的照片，瞬間成了PTT熱搜人物，還被稱為「台北深田恭子」，深受粉絲喜愛。而她最近也常拍攝影片和粉絲分享生活近況，在父親節當天她則是特別翻出30多年前跟爸爸的合照，當時她的模樣相當清秀，不少人都大讚，「小時候就看得出來是位美人兒」。

另外，這次何庭歡也曝光爸爸的年輕模樣，更是掀起大批網友討論，已有近8千名網友按讚，不少人都說，「歡歡爸真的很有魅力」、「爸爸很帥，父女倆眼睛很像」、「基因強大，男帥女美」、「歡歡的老爸真帥」、「歡歡好可愛喔…爸爸也好帥」，更是意外讓爸爸爆紅。

何庭歡也感性地說，或許每個女孩，都有那麼一點戀父情結，看到全盛時期的歡爸，有沒有突然了解歡歡為什麼這麼喜歡港星古天樂，但愛爸爸不只是因為他帥而已，從小到大，來自壽德新村的歡爸，就跟每位眷村老爸一樣「愛女無極限」，然而又有點不一樣的是，歡爸總以開放自由態度，讓歡歡去嘗試不同領域的興趣，少了養女兒的刻板印象，她從小像個野孩子，爬樹抓蟲、田徑游泳樣樣學，衣櫃裡短褲比裙子多，愛曬太陽、野外冒險勝過梳妝打扮，「只要我有興趣，歡爸一句話，放手去試爸爸永遠支持妳！」

最後，何庭歡也謝謝父親，「謝謝歡爸的信任，才能成就今日的歡歡，有自信能成為讓人信任的人。」

(中時新聞網)