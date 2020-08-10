TikTok前途未卜之際，Facebook趁機在法國、日本、德國、英國和美國等全球50多個國家推出自己的短視頻Instagram Reels，然而據Instagram用戶曝光，除了圖標不一樣，該應用幾乎是TikTok的翻版，兩者的體驗完全一致。

據《富比士》報導，與TikTok一樣，Instagram Reels允許用戶根據音樂或音頻創建15秒長的視頻，支持相似的濾鏡及特效。事實上，該平台上大部分音樂以及有影響力的創作者與TikTok幾乎無差，從YouTube或其他視頻平台抓取的片段也是一樣的，有些視頻直接來自TikTok，在右下角還帶有TikTok的標誌。

換句話說，Instagram Reels不過是又一次 Snapchat Stories事件重演，Facebook在另一個社交平台上發現一個很受歡迎的功能，然後把它複製貼上到Instagram上。這種體驗本質上就像是通過Instagram打開TikTok而已。用戶可以觀看一段視頻，雙擊來喜歡它，或者點擊另一個小圖標來發表評論，並且可以像TikTok一樣向上滑動轉至下一個短視頻。

當然，二者也不是完全相同。Instagram Reels的視頻創作和編輯界面與TikTok有所不同，並且提供視頻剪輯以及音樂剪輯功能，用戶可以選擇自己想要的一段音樂來配合短視頻。

(中時新聞網)