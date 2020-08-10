民進黨新市黨部今起推出「2年拚4年，回家投票」計畫，在新竹市火車站提醒高雄子弟這周末一定要回高雄投票。（陳育賢攝）

高雄市長補選將在本周六登場，民進黨新竹市黨部10日特別號召旅居新竹市的高雄人回家投票，包括行政院顧問鄭宏輝、黨部主委陳建名、議員施乃如、劉康彥以及黨部執評委一起現身新竹火車站前，籲請大家回高雄投下神聖的1票。

市黨部主委陳建名指出，新竹地區有不少竹漂的高雄市民，希望能夠喚起在新竹工作、生活的高雄人，返鄉為高雄的未來投下關鍵的1票。

市黨部今起特別推出「2年拚4年，回家投票」計畫，將在新竹市各個交通要地及火車站努力宣傳，提醒高雄子弟這周末一定要回高雄投票。

現場大家也一起共飲有同音的知名飲料「邁」香，象徵團結力挺黨提名候選人陳其邁，讓高雄市重新找回城市的光榮與活力。

陳建名說，距離高雄市長補選僅剩下5天的時間，他呼籲高雄人這次一定要好好理性思考，新竹市這6年來的翻轉與進步足以讓高雄的朋友借鏡，選對人會做事，高雄2年拚4年，一起找回高雄市的光榮感。

(中時 )