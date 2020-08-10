吳淡如悼念羅霈穎 哽咽憶：我很愛她 16:522020/08/10 中時 江珮瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳淡如赴靈堂致意。（盧禕祺攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Makiyo抱著羅霈穎友人痛哭。（盧禕祺攝） 藝人羅霈穎於3日被發現猝逝家中，而今（10）日是靈堂開放第3天，許多藝人近日已陸續到靈堂弔唁，下午4時許，吳淡如也到場致意。 她神情哀痛地說：「我心裡很捨不得，但是這條路每個人都會走，那就是她只是先去而已。我很愛她，我知道、也相信她是個好人，現在也是一個很好的天使。」 她回憶最後一次見到她，是2年多前和她去宜蘭的時候，帶著羅霈穎到宜蘭玩，讓吳淡如印象深刻。而不久後，Makiyo抱著羅霈穎從美國回來的閨蜜哭泣。 (中時 ) #吳淡如 #羅霈穎 也許您會感興趣 推薦閱讀 于楓兒子現身羅霈穎靈堂 淚盼「她們」在天上相互扶持 12:192020/08/10 娛樂 于美人曬張菲靈堂哀悼照 嘆：盼她和于楓能在另個世界相遇 15:542020/08/10 娛樂 豬哥亮兒哀悼羅霈穎 願天上「和爸爸還有高凌風打麻將」 13:182020/08/10 娛樂 偕父赴靈堂哀悼 薔薔曝羅霈穎暖心一面 10:352020/08/10 娛樂 張菲評羅霈穎「脾氣大但不記恨」 喊話與她口角「別放心上」 15:302020/08/10 娛樂 于美人悲羅霈穎 再見是來生 04:102020/08/10 娛樂新聞 北市3黑狗遭關小鐵籠難動彈 飼主慘了 16:152020/08/10 生活 楊瓊瓔爭3600萬教育經費 設幼兒園、改善電力設備 13:432020/08/10 寶島 胡志強靠人攙扶進羅霈穎靈堂 曝原因「我一定要來跟她說謝謝」 15:542020/08/10 娛樂 米克拉颱風生成！海陸警報齊發 雨彈連炸3天 07:092020/08/10 生活 娛樂熱門新聞 凌晨4點最後離開她家 神秘閨密成羅霈穎猝逝關鍵人物 - 娛樂 迪麗熱巴不遮了 爆乳趴桌滑出2顆球 - 娛樂 乙武洋匡昔劈50女遭虧「下體大滿足」 近況曝光竟站起來了 - 娛樂 「大小姐」愛子越大越漂亮 穿露肩中空衣變火辣美少女 - 娛樂 胡志強靠人攙扶進羅霈穎靈堂 曝原因「我一定要來跟她說謝謝」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。