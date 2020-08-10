Makiyo抱著羅霈穎友人痛哭。（盧禕祺攝）

藝人羅霈穎於3日被發現猝逝家中，而今（10）日是靈堂開放第3天，許多藝人近日已陸續到靈堂弔唁，下午4時許，吳淡如也到場致意。

她神情哀痛地說：「我心裡很捨不得，但是這條路每個人都會走，那就是她只是先去而已。我很愛她，我知道、也相信她是個好人，現在也是一個很好的天使。」

她回憶最後一次見到她，是2年多前和她去宜蘭的時候，帶著羅霈穎到宜蘭玩，讓吳淡如印象深刻。而不久後，Makiyo抱著羅霈穎從美國回來的閨蜜哭泣。

(中時 )