由於國外疫情嚴峻，想出國的民眾可能還要再等上一陣子。但為滿足民眾想出國的心，各大航空就紛紛推出「偽出國」體驗。就有民眾不解偽出國的意義在哪，覺得無趣又沒意義，但有網友揭1關鍵打臉表示，「人家有錢，你管不著。」

因受到新冠肺炎疫情影響，讓無法出國的大家快悶壞，而航空公司們也看準這一點，近期紛紛推出搭機升空一圈的體驗，可在機上享用餐點、欣賞空中景色，且最吸引人的是下機後還可到免稅店購物。

然而就有網友發表反面看法，在PTT上表示，出國玩時，搭飛機是整個旅程中最無趣的行程，更直言「除非空姐很正，才有點價值。」他也不解的說，在空中繞一圈的價值為何？若選擇郵輪有大餐可以吃，又有賭場可以玩。上飛機是去看電影跟吃花生嗎？

貼文一發也引起熱議，「重新體驗出國最痛苦那段」、「坐飛機真的是蠻痛苦的 到目的地才會感覺開心」、「完全不能理解幹嘛虐待自己」、「浪費錢浪費時間又浪費地球資源」、「想搭飛機而已吧，反正航空公司不要倒就好了。」

不過也有許多網友揭開1關鍵點，「人家有錢有閒」、「有錢人的任性」、「有錢就是爽，你管不著。」、「坐在飛機上看風景吃東西也爽，你管人家？」此外，也有網友分析，「我覺得在空中看各個島嶼其實感覺還滿享受的耶」、「想搭飛機而已吧，反正航空公司不要倒就好了。」

(中時新聞網)