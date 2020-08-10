今年選秀會人才濟濟，高雄九太科技率先跟李漢昇、林柏豪及陳俊翰3名新秀簽約，過往選秀會首輪月薪6萬元，李漢昇則以10萬元簽約，成為近年來最高薪選秀狀元，李漢昇表示，「目標是提升球隊戰績，希望為高雄九太奪冠，對於新人王會極力爭取，畢竟新秀年只有1次。」

SBL本季狀元李漢昇，在HBL泰山高中、UBA台灣師大都是先發控球，2016年畢業後到大陸NBL發展，待過湖南勇勝、武漢當代等隊，擁有國家隊級組織控球能力，也是九太早已鎖定的狀元人選，以近年選秀狀元最高薪10萬元月薪，簽約2年加入九太科技。李漢昇和于煥亞在台灣師大就是先發後場，默契十足。

李漢昇表示，「目標是提升球隊戰績，希望為九太奪冠，對於新人王會極力爭取，畢竟新秀年只有一次。希望今年能夠幫助九太打出快．穩．準的球風，讓九太體系能夠明確建立。」

「康寧雙槍」林柏豪、陳俊翰則是擔任三、四號位。林柏豪畢業自南澳高中、康寧大學，身高192公分，是康寧得分第一戰將，108學年度在UBA平均繳出17.3分、7.2籃板，位居得分榜第二名，其中面對擁有外籍生斑霸的中州科大，曾拿下單場35分、12籃板，是UBA個人代表作，與九太簽下兩年新秀合約，期待在新秀年就能夠快速融入球隊。

身高195的陳俊翰，畢業自開南商工、康寧大學，目前碩二的陳俊翰是康寧大學的主戰長人之一，108學年度在UBA平均11.7分、7.8籃板、1.4阻攻，在禁區及中距離的都有極大威力，與九太隊簽下兩年新秀合約，九太擁有中華隊長人蘇奕晉、吳宏興等，能夠傳授陳俊翰許多技巧，擁有極大的發揮空間。

九太科技隊總教練劉嘉發表示：「李漢昇擁有旅外經驗，加上與隊中台師大體系球員熟悉，配合默契佳，是先發控球的最佳人選，確實有狀元身價。『康寧雙槍』則是今年選秀的大收獲，也在網路獲得極佳評價，在林柏豪、陳俊翰加入、今年順利補強後，九太隊高度大幅提升，相信今年會有很好成績。」

九太科技隊與3名選秀球員順利簽約，也補進林任鴻、吳曉謹、吳宏興、李秉鴻等球員，整體戰力更完整，期待在SBL新季能夠展現威力。

(中時 )