中職2020選秀在7月20日落幕，味全龍首輪第一指名選擇前旅美投手王維中當狀元，不過雙方仍在進行談約，今日龍隊總教練葉君璋參加頂新和德文教基金會捐車儀式，他透露距離截止日期還有一段時間，希望與每位選手談約都順利。

富邦悍將迅速與前旅美捕手張進德簽下合約，他目前已在一軍出賽，不過其他四隊進度差不多，味全龍尚未簽下狀元王維中，葉君璋透露，公司積極與王維中接觸，「離截止還有一段時間，時間也會是空間，只要能簽下來都OK。」今年選秀簽約截止日為9月21日，還有一個多月的時間能與選手達成共識。

此外味全龍首輪第六指名選中前旅日投手廖任磊，葉君璋認為他是球隊重視的即戰力，只要經過修正後一定會有所提升，「目前談約都還順利，確實還沒簽下任何球員，不過大家進度都差不多。」

過去旅外球員加盟中職所創下的最高薪，是2013年郭泓志與統一獅簽下的3年3480萬元，另有每年200萬激勵金，外界相當關注王維中是否有機會打破此紀錄，王維中由著名的波拉斯經紀公司代表談薪，龍隊也釋出最大誠意，若能談成月薪應相當可觀。

(中時 )