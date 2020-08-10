高雄榮總醫院布局智慧醫療攜手緯創醫學、中華電信，營造友善醫療環境。（高榮提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄榮民總醫院積極投布局智慧醫療，近日與緯創醫學、中華電信攜手合作，以先進科技技術輔佐醫療服務前進新南向，建構以人為本的智慧醫院，讓當地醫療院所得以落實具體化智慧醫療，營造友善醫療環境。

高雄榮總院長林曜祥指出，高雄榮總曾獲國家醫療品質獎智慧醫院全機構標章，透過與其他機構合作，分享數位轉型及建置精實醫療與智慧醫療成功經驗，如全人照護、早期警示、All in one智能設備管理系統、eClaim理賠區塊鍊等，並具體微型化醫療中心等級電子病歷環境，將成功經驗複製到其他友邦。

緯創醫學總經理黃俊東提到，未來將高榮醫資平台，落實進行標準化與國際化，並融入醫療物聯網創新技術後，將成為全新醫資旗艦商品。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭指出，在5G專網發展智慧空間中，協助海內外醫界夥伴，導入大思維及標準化精實智慧醫療服務平台，開創海外輸出新紀元。

林曜祥強調，科技正一步步翻轉醫療樣貌，面對高齡化社會與醫護人力不足，智慧醫療是必然發展方向。這次與緯創醫學、中華電信合作，緊密結合技術研發及醫療創新，也全面啟動台灣醫療資產品及服務，讓友邦人民可享受到醫療智慧化所帶來便利及安心。

(中時 )