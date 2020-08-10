今年第一季每股稅後虧損0.49元的東哥遊艇（8478），今年第二季無畏新冠肺炎（COVID-19）疫情，售出遊艇15.69億元，獲利3.10億元，不僅彌補第一季虧損，更使得今年上半年獲利推升到2.74億元的歷史同期新高紀錄。

東哥遊艇10日公告第2季合併營收15.69億元，稅後淨利2.70億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.98元，累計今年上半年合併營收20.50億元，營業利益約2.74億元，稅後淨利約2.26億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.49元，淨利較去年同期稅後淨利2,949萬元，大幅成長逾6倍。

東哥發言人呂宜澄10日表示，今年上半年獲利創歷史同期新高紀錄，主要是受惠於產品組合，平均售價較去年同期成長10％，加上新產品生產效能提升所致，今年上半年營業利益，由去年同期的4,547萬元，提升至2.74億元。

呂宜澄指出，東哥今年上半年稅後淨利約2.26億元，基本每股稅後盈餘2.49元，顯見東哥經過去年產品交替轉型期，已成功調整產品組合的佈局策略，重新展現強勁的獲利能力。

她表示，上半年歐美各地多因疫情，而有行動管制令，很多人居家防疫悶太久，隨著陸續解封、且進入暑假用船旺季，悶壞的民眾，也迫不急待在兼顧隱私與衛生前提下，走出家門，從事戶外活動，私人遊艇剛好可同時滿足休閒、及安全需求，持續刺激消費意願。

呂宜澄指出，美國雖然自6月底開始爆發第二波疫情，但，東哥遊艇銷售並未受到影響、反創佳績，2020年7月單月合併營收約1.87億元，較去年同期成長逾5倍，累計今年1到7月合併營收約22.38億元，年成長約12％。

她說，7月合併營收首次創下7月淡季營收破億的紀錄，加上東哥還有訂單預計在第三季交船，今年可望淡季不淡，「下半年銷售展望，維持審慎樂觀」。

(工商 )