西門町擁有多處商旅的知名旅館「愛客發集團」總值10億商旅資產去年底以來淪法拍屋，包漢口街「台北日記」、漢中街「下一站台北」、「漢中大廈」等多處商旅等不動產陸續被法拍，8月18日多件商旅資產一拍底價合計達7.56億元，創下近年來北台灣旅館法拍金額最高記錄。

愛客發集團擁有多個商旅品牌，不過創辦人徐豪雄日前傳出經營權及債務糾紛，今年起不少旗下高絲旅名下資產被法院拍賣，其中，除今年初已被小王子展業以1.37億接手的武昌街「創意西門旅店」外，還有尚未拍出的武昌街出租給「二十輪旅店」的旅館、漢口街大樓，以及即將於8月12日四拍的北投公館路大樓「蘭開廈」等。

8月18日包含旗下的高絲旅、台北日記、許姓自然人等，合計共七件同一案號資產法院執行一拍，包括漢口街二段作為「台北日記」旅館經營的5樓、6樓、1樓店面，漢中街「漢中大廈」9樓、作為「下一站台北」旅館經營漢中街大樓9樓，以及成都路透天厝等，七標底價合計約7.56億元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，此次一拍的七件資產多為不點交物件，一拍單價多接近每坪百萬元，拍出機率不高，不過12日四拍的北投「蘭開廈」雖有租約，但法院命令已經排除租賃關係，且目前單價與行情有價差，有機會出脫。

根據寬頻房訊統計，自2016年起全台旅宿業不動產淪法拍至少有19件，規模較大的由海霸王集團凱德唐以54.4億元標下的高雄君鴻國際酒店、康福旅行社以7.4億元標下的埔里友山尊爵酒店等，不過旅宿法拍案件八成以上多位中南部，台北並不多，此次拍賣的高絲旅資產是近年台北少見的大規模商旅法拍屋釋出。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年雖因陸客縮減、供給過剩導致飯店營運面臨困境，不過市區商旅因多處成熟商業區，不動產使用多元、市場接手性強，較少進入法拍市場，旅宿法拍多較多集中郊區觀光型態的旅館、民宿、汽車旅館。

(工商 )