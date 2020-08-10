外電引述知情人士透露，已在紐約上市的新東方教育科技集團已經選定三家投行，安排其計劃在香港第二上市，可能籌資至少10億美元。

知情人士表示，新東方教育正與美國銀行、瑞信和瑞銀磋商，最快於年底在港進行第二上市。

儘管新東方對此消息未予回應，不過早在6月時，市場就傳出新東方有意赴港第二上市的消息。另一家在美上市的大陸教育股「好未來」，也傳出有意回港上市籌資。

(工商 )