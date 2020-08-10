新東方教育傳最快年底港第二上市 籌10億美元 17:002020/08/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電引述知情人士透露，已在紐約上市的新東方教育科技集團已經選定三家投行，安排其計劃在香港第二上市，可能籌資至少10億美元。 知情人士表示，新東方教育正與美國銀行、瑞信和瑞銀磋商，最快於年底在港進行第二上市。 儘管新東方對此消息未予回應，不過早在6月時，市場就傳出新東方有意赴港第二上市的消息。另一家在美上市的大陸教育股「好未來」，也傳出有意回港上市籌資。 (工商 ) #新東方 #港第二上市 #籌資 #教育 #有意 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積股利挹注 國發基金明年繳庫170億 04:102020/08/10 財經要聞 《生醫股》藥華藥現增 募得22.44億元 07:442020/08/10 財經 《業績-半導體》台積電7月營收穩站千億元 Q3營收拚新高 14:492020/08/10 財經 藥華藥募資 22.44億入袋 04:102020/08/10 證券．權證 109年桃園市慶祝農民節大會 10:422020/08/10 生活 《新聞分析》公司治理決戰中資牌 脫掉大同0630事件表象的外衣 10:342020/08/10 財經 永光、材料、三福化 7月營收高歌 04:102020/08/10 證券．權證 台開花蓮「新天堂國際養生行旅」 年底前開始銷售 16:292020/08/10 生活 張信哲翻玩16億電影神曲 04:102020/08/10 娛樂新聞 大陸市場對台影響持續加大 04:102020/08/10 論壇廣場 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 卸載微信或用iPhone二選一？ 陸網民答案一面倒 - 財經 遭控抓耙子陷害華為 老謝：滙豐恐成陸港最大黑天鵝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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