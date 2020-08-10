科妍（1786）宣佈將自行研發之治療退化性關節炎專用一針劑型關節腔注射劑、三針劑型關節腔注射劑及治療間質性膀胱炎專用膀胱灌注液中國市場獨家總經銷，授權予興櫃泰宗公司，泰宗負責科妍前述三項產品中國市場之獨家總經銷，合約為期15年，預計對於科妍未來營收將產生重大性貢獻。

科妍表示，泰宗及其中國合作業務團隊深耕中國醫藥市場20餘年，更將日本透明質酸關節腔注射劑大廠Seikagaku旗下阿爾治(ARTZ)關節腔注射劑產品進軍中國市場，成為進口品牌市佔率第一，有利公司快速搶佔中國醫藥市場大餅。

據Forest Sullivan產業報告分析預測，中國治療退化性關節炎之透明質酸關節腔注射液的市場規模將在2021年上看約20億元人民幣，更因透明質酸相對其他非類固醇類消炎藥、鎮痛藥物、糖皮質激素等三種治療退化性關節炎的注射類藥物，具有高度相容性、易被人體吸收無藥物殘留副作用及治療效果較長等優勢。

科妍指出，中國目前治療退化性關節炎的透明質酸產品，主由國產品牌組成，2018年國產品牌市場佔有率近8成。科妍一針劑型關節腔注射劑產品，是全球真正經過臨床驗證療效可維持長達一年的一針劑型關節腔注射劑，對中國市場強調療效快速且持久的特性，可提供最佳治療選擇，提高藥物效果和病人依從性，市場具有高度成長潛力及前景。

此外，科妍膀胱灌注液為台灣健保給付用藥，醫生臨床使用效果佳，目前在中國市場僅有美國Mylan大藥廠生產的Cystistat產品上市，2020年預計在中國營收超過約2500萬人民幣，每年成長率超過10％，在中國亦是極具發展潛力的藍海市場。

(工商 )