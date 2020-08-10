繼上週五（7日）美方宣布對香港特首林鄭月娥等11名中港官員，中國也祭出反制。中國外交部發言人趙立堅10日在例行記者會上表示，即日起，對涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員魯比奧、克魯茲等共11位官員實施制裁。

澎湃新聞報導，趙立堅表示，美國國務院和財政部以所謂破壞香港自治為由，宣佈制裁11名中港官員，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

他宣佈，針對美方錯誤行徑，中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員魯比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁格什曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨實施制裁。

其中，美國參議員魯比奧、克魯茲及眾議員史密斯等三位，先前已被中國外交部以「在涉疆問題上表現惡劣」為由祭出制裁。

美國財政部7日宣布制裁11名損害香港自治的中港官員。受制裁的官員除了林鄭月娥，還有特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、香港律政司司長鄭若驊、香港保安局局長李家超、香港政制及內地事務局局長曾國衛、香港警務處處長鄧炳強、香港警務處前處長盧偉聰、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、國安公署署長鄭雁雄。其中4名為中國涉港官員，7人是香港政府官員。華盛頓指，這批官員損害香港的自治及香港人表達、集會的自由。

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