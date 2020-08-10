今年苗栗縣政府推動幸福學院銀髮共餐服務，鼓勵長輩走進校園參與活動，打造樂齡生活。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動樂齡學習，利用校園閒置空間辦理幸福學院及樂齡學習中心，今年度推動共餐服務，鼓勵長輩和學童一起出門學習及用餐，達到苗栗縣「終身學習111」的目標，豐富銀髮樂齡族的生活。

苗栗縣高齡人口逐年攀升，縣府為銀髮族打造樂齡生活，在全縣成立22個幸福學院及18個樂齡學習中心，提供健康、益智的學習活動，成為祖孫共學據點，今年度再將服務升級，提供銀髮共餐服務，讓長輩早上送孩子一起上學、吃飯，再一起回家。

10日苗栗縣長徐耀昌宣傳「銀髮共餐、食在幸福」，利用社會處提供75萬元公益彩券盈餘經費，在縣內10個幸福學院開辦的銀髮共餐服務，並宣告苗栗縣社區關懷照顧據點數達到164個。

徐耀昌表示，縣內社區關懷照顧據點及原民文化健康站，提供銀髮族共餐服務都獲得好評，經過多次走訪，發現銀髮族有厝邊作伙呷飯，臉上常露出笑容，生活更快樂充實。

因此縣府再整合社區關懷據點、幸福學院、樂齡中心及文化健康站等服務資源，透過每周至少共餐一次、培養一種興趣、車程10分鐘可到達的服務據點，達到苗栗縣「終身學習111」的目標。

目前有山腳、三灣、尖山、銅鑼、文山、錦水、後龍、通霄、南庄及象鼻等國小等10個幸福學院與關懷據點，參與共餐加值服務計畫，未來縣府將推動更多單位加入，豐富銀髮樂齡族的生活。

另，近年中華九紫慈善會協助縣府辦理急難救助、實物銀行業務，今年新增弱勢學生助學金計畫，協助通苑地區8校45人，徐耀昌並頒發感謝狀，感謝慈善會的扶助，盼藉此拋磚引玉，吸引更多民間團體與民眾，共同投入公益。

(中時 )