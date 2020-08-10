颱風米克拉來襲，南市府水利局啟動防汛巡查，確保各設備機組正常運作。（台南市政府水利局提供／莊曜聰台南傳真）

台灣西南方海面熱帶低壓上午增強為颱風「米克拉」，路徑穿越台灣海峽，氣象局預估將會為台灣西南部來帶來強風豪雨，水利署南區水資源局緊急完成各水庫相關設施、系統及備援電力的安全檢測，南市府水利局也啟動防汛巡查，確保抽水站機組正常運作。

南水局副局長鄒漢貴指出，根據氣象預報，這波颱風將為西南部帶來200到300毫米的雨量，還有短延時強降雨、強風、雷擊等劇烈天氣變化，必須謹慎應對，目前已南水局已完成轄區水庫的土木設施、水工機械、監測、警報系統，以及備援電力設施安全檢查與測試工作。

鄒漢貴說，曾文水庫、牡丹水庫、及空庫清淤期的阿公店水庫都有滯洪空間，水庫也會適時排砂以蓄清排渾，請下游民眾注意；另外對於豪雨造成的原水濁度提高，也會啟用備援系統穩定供水。

南市府水利局上午就啟動防汛巡查，完成抽水站、水閘門、移動式抽水機、水資源回收中心、截流站、滯洪池等整備，為減少地下道淹水災情，並預演試擺Ｌ行防水檔板，水利局長韓榮華下午也到新營南興、後壁菁寮、仁德正義等8處抽水站視察，確定機組運作無虞。

(中時 )