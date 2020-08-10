高市觀光局代理局長邱俊龍親自到凱旋青年夜市，品嚐得獎的美食，也推薦民眾前來享用。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

凱旋青年夜市在高市觀光局舉辦的「百選美饌」囊括18攤，業者再推美食外送服務。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

凱旋青年夜市在高市觀光局舉辦「高雄100百選美饌」中，囊括18攤夜市好味。夜市再加碼推吃貨攤、敗家攤優惠方案，搭配美食外送服務，歡迎民眾搭配三倍券消費。高市衛生局推動「廉政志工守護食安」系列課程，攜手廉政署防範重大食安事件發生。

高市觀光局為推廣高雄美食規畫三部曲活動，代理局長邱俊龍表示，首部曲特地前往凱旋青年夜市，品嘗獲選18攤「夜市好味」，包括國民美食臭豆腐、蚵仔煎、古早味的狀元糕、清涼解渴的凍圓、椰二奶泡沫茶飲等等，搭配振興三倍券購買，既方便又優惠。

邱俊龍透露，緊接著二部曲，觀光局預計8月底「美食開飯團」小旅行，將開放全國「吃貨們」報名參加，只需負擔少少費用，就有美食達人帶路，可親臨名攤，品嘗入選的百選美饌。

至於第三部曲，邱俊龍表示，觀光局將整理入選「老味店家」及「夜市好味」資訊，轉化成精美美食遊程地圖，提供海內外旅客按圖索驥，一起到高雄體驗「舌尖上的旅行」，透過美食帶來不同的旅行記憶。

凱旋青年夜市主委劉坤松指出，夜市搭配三倍振興券，只要在「吃貨攤」使用振興券或行動支付，就能享有滿百打9折；「敗家攤」一次使用3000元三倍券馬上打8折。

另外，搭配全國首創機車外送「美食直達車」服務，至9月底前免外送費，只要下載「高雄好玩咖」並註冊就贈50元點數，首次使用振興券200元兌換點數再加碼50元。

高市衛生局今年則主動結合法務部廉政署舉辦「廉政志工守護食安」系列課程，邀請高雄、台南、屏東及台灣高等檢察署等政風機構所屬志工，跨區域、跨機關訓練，強化志工對食品安全知識、食品標示等，聯手守護民眾食的安全。

(中時 )