美國財政部7日宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內的11名陸港官員，他們在美國的資產及利益，不論是直接及間接持有、持有50％或以上，一律遭到凍結及必需通報財政部轄下海外資產控制辦公室，同時禁止美國境內人士與制裁對象有交易。

大陸也顯非省油的燈，大陸外交部發言人趙立堅10日主持例行記者會，宣布同等反制措施。

趙立堅表示，美國國務院和財政部以所謂破壞香港自治為由，宣佈制裁11名大陸中央政府部門和香港特區官員，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉大陸內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，陸方對此堅決反對，予以強烈譴責。

趙立堅宣佈，針對美方錯誤行徑，陸方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員盧比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁格什曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨實施制裁。

(中時 )