漁光島沙灘前有明顯的危險海域警告標誌。（程炳璋攝）

台南市近年暑假玩水勝地漁光島日前卻傳出政府重申戲水禁令，引發水上運動愛好團體反彈，打算連署陳情，立委林俊憲10日下午與台南市議員呂維胤、李啟維等人前往勘查，爭取在安全前提下，開放親水空間，高雄港務公司人員強調仍以勸導為主。

漁光島本屬危險海域，台南市文化局、觀旅局近年來在該處舉辦不少藝文活動，今年成為雙十國慶煙火施放地點，更是一舉炒熱景點名聲。夏日戲水遊客逐年增多，平日更有不少水上運動愛好者駐足，練習風帆、衝浪與立式划槳。

今年卻傳出高雄港務分公司轉告台南市政府，重申漁光島禁止戲水，依照商港法，違規者可開罰10萬以上、50萬以下罰鍰，因為罰則重，過去重未開罰，這次禁令一出，瞬間引起水上運動愛好團體反彈。

林俊憲10日召集高雄港務分公司、台南市觀光局現地會勘，爭取在安全無虞的前提，提供民眾親水遊憩空間。高雄港務分公司安平營運處經理林源豐強調，一切仍以勸導為主，不會輕易開罰

對於地方反彈聲浪不斷，林源豐承諾盡快與台南市政府規畫，研擬合適的開放方案，預估1、2年之內可部分合法開放。

林俊憲強調，漁光島開放後，公共設施就可以合法登記，包含設置淋浴設備、廁所、涼亭、遊客中心、停車場等，都能如期進駐，提供民眾更友善的休憩場所。

(中時 )