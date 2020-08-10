東哥遊艇(8478)公布半年報，上半年合併營收20.5億元，年成長4％；而受惠產品組合調整效益展現，平均銷售價格(美元)較去年同期成長約10％，且生產效能持續改善，營業利益由去年同期0.45億元提升至2.74億元，年增504％，創下歷年同期最高；稅後淨利2.26億元，年增667％，每股稅後盈餘2.49元。東哥經過去年產品交替轉型期，已成功調整產品組合布局策略，重新展現強勁的獲利能力。

上半年歐美各地多因疫情而有行動管制令，隨著陸續解封、且進入暑假用船旺季，民眾報復性出遊，在兼顧隱私與衛生前提下，走出家門從事戶外活動，私人遊艇恰恰可同時滿足休閒及安全需求，持續刺激消費意願。

雖然6月底開始，美國第二波疫情爆發，但東哥銷售並未影響、反創佳績，7月合併營收達1.89億元，首次創下7月淡季營收破億的紀錄，年增558％，累計前7月合併營收22.38億元，年增12％；手上尚有訂單預計在第3季交船，今年可望淡季不淡。

目前在手訂單穩定維持高檔水準，市場買氣熱絡，對下半年銷售展望維持審慎樂觀，惟將持續觀察秋冬疫情變化。

(時報資訊)