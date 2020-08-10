Honda Taiwan今日舉行新任社長豊田誠之媒體見面會，他表示看好台灣的汽機車市場，並宣布全新CR-V於8月10日預接單啟動，續攻台灣國產休旅車市場。

豊田誠表示，在Honda Taiwan導入第二代CR-V販售以來，歷經各個世代的進化，已經獲得超過22萬車主給予肯定，在過去的17年裡，CR-V以優異的產品力，成為台灣史上最暢銷的國產休旅車，也是台灣顧客心目中理想SUV的代名詞之一。

第五代Honda CR-V自2017年導入以來，全車型配置1.5L VTEC Turbo渦輪增壓引擎，Honda CR-V全車系標配先進G-CON安全技術、新世代ACE鋼骨車體及Honda SENSING智慧安全主動防護系統，提供高水準23項主被動安全防護。本次改款新增更實惠之入門等級1.5 VTi，將Honda SENSING及6 SRS輔助氣囊等先進安全科技列為標準配備，9月3日上市後正式售價與預約售價間的差額，將採多退少不補原則，預接單售價依車型分別為96.9萬元、103.9萬元、113.9萬元。

Honda Taiwan於2020年7月以3,596台再創今年來單月銷售新高記錄，並登上國產銷售台數NO.3。國產休旅Honda CR-V在7月以1,994台再度技壓群雄，連續勇奪國產SUV NO.1冠軍，另外，日本原裝進口Honda ODYSSEY，持續穩坐進口旗鑑MPV級距銷售冠軍。Honda Taiwan 8月起加碼延長活動，凡於8月入主Honda國產車款20年式車系，可加碼贈送價值$49,800元之tokuyo按摩椅。

(時報資訊)