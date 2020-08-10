達能(3686)公布7月營收694萬元，月增13.06%，年減29.8%。上半年虧損7964萬元，每股虧損0.16元。

達能目前仍持續以減少營運現金流失為短期營運主要目標，在本業營運受此波疫情影響下，積極處理建物和少數設備資產，以活化成現金資產，作為發展新事業的資金來源，已是當務之急。

此外，積極尋求與創新技術業者合作，一同拓展開發具發展潛力之新技術，同時發掘有潛力的技術團隊，投資取得關鍵地位，以達到開創新局，扭轉困境之機會，仍將是目前經營團隊重要課題。

達能表示，7月因部分中國多晶矽廠進行檢修，且中國新疆多晶矽廠接連發生工安事故，加上新疆疫情反撲致影響貨運通行之壓力下，導致矽原料供應頓時緊張，因此多晶矽價格急速回升。

面對連續發生的多晶矽廠工安事故，中國政府於7月下旬要求新疆多晶矽企業自行檢修老舊產線，因此造成多晶矽廠開工率偏低，更進一步推升矽原料供應緊俏的狀況。

若以目前中國市場在政策補貼及推動下，加上全球各國裝機需求因上半年疫情的遞延效應，目前業界預期下半年太陽能產業將有機會維持逐步成長。

不過，近來新冠肺炎疫情在全球各國皆有再一波疫情，部分國家甚至疫情持續嚴峻，因此目前研判下半年全球太陽能產業需求仍需觀察新冠肺炎疫情的變化才能較為篤定。

(時報資訊)