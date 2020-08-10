韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠展店效應、報復性消費熱度持續，在今年暑期消費旺季更旺狀況下，2020年7月合併營收以雙位數「雙升」動能衝上1.82億元新高。在8月父親節聚餐商機挹注下，第三季旺季營收再創高可期。

同時，豆府看好國內消費市場持續回溫，下半年將持續積極展店拓點。為因應版圖擴張需求，集團已於8月正式啟動擴大徵才計畫，全台釋出近百名儲備幹部職缺，加上內場、外場正職人員、計時服務人員等，預計錄用超過200名餐飲人才。

豆府公布2020年7月自結合併營收達1.82億元，較6月1.52億元成長達19.53％、較去年同期1.26億元成長達44.59％，一舉改寫歷史新高。累計1～7月合併營收9.55億元，較去年同期7.8億元成長22.4％，續創同期新高。

豆府表示，5月以來的報復性消費熱度未減，加上今年因疫情無法出國消費，使暑期國內消費旺季更旺，配合集團因應振興三倍券祭出三倍加碼促銷，帶動各門市營收成長。而新燒肉品牌「姜滿堂」獲得熱烈反應，單月來客數突破萬人大關，後市拓展可期。

展望後市，為迎接8月父親節家族聚會用餐人潮，豆府旗下6大品牌同步推出促銷活動，凡消費滿888元即可參加現場抽獎活動，有機會獲得「當桌用餐8元」、「8元經典料理」等超過5.2萬個大獎，可望為8月業績挹注新成長動能。

(時報資訊)