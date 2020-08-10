麗清(3346)在大陸車市持續回穩，帶動公司LED車燈模組出貨成長，7月合併營收為4.26億元，為歷史同期新高，月增19.18％，年增33.68％；累計前7月合併營收為21.39億元，年減9.22％。麗清表示，大陸政府大力推動刺激購車優惠，帶動新車銷售市場持續回暖，麗清主要客戶對LED車燈模組需求提高，使得麗清上海廠、東莞廠平均產能利用率攀升至9成水準。

美中貿易戰使得關稅提升與美中市場高度不確定性，麗清為配合主要客戶全球車款訂單生產需求，同時分散產能，並響應台灣政府推動回台建廠擴產投資政策，已於桃園觀音設立車頭大燈功能控制器生產線，總投資達新台幣4億元，目前已完成一條高速全自動化生產線，希望在產品規格單純簡單化、自動化生產效益下，產能規模及學習曲線可快速提升。

第3季進入品牌車廠傳統暑休、工作天數較少，短期影響麗清單月營收表現，但大陸新車銷售持續回溫，且上半年一汽大眾終端銷量87.42萬輛，其品牌車廠旗下包括暢銷車款「朗逸」所使用的LED多功能尾燈，及長安汽車旗下暢銷車款「逸動」尾燈，皆由麗清所供應，客戶的強勁銷售將提高對麗清的拉貨力道。

(時報資訊)