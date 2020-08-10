台灣韓式料理餐廳龍頭豆府7月營收1.82億元，年增44.6％；累計1~7月營收9.55億元，年增22.4％，單月營收再創歷史新高。豆府表示，看好國內市場消費回溫，豆府餐飲集團在下半年也將持續積極拓點，為因應版圖擴張需求，已於八月正式啟動擴大徵才計畫，全台釋出近百名儲備幹部職缺，加上內場、外場正職人員、計時服務人員等，預計錄用超過200名餐飲人才。

延續自五月份以來的報復性消費及暑假來臨的消費旺季，再加上因全球疫情影響，今年暑假與以往不同，無法出國消費，讓國內消費市場旺季更旺，另豆府餐飲集團針對「振興三倍券」祭出的三倍加碼促銷活動，也帶動各門店營收持續上揚；此外，新品牌「姜滿堂」主打韓式直火燒肉，消費者的反應熱烈，單月來客數突破一萬人大關，相信未來能在百億燒肉市場搶得一席之地。

另外，為迎接8月份父親節家族聚會用餐人潮，豆府旗下六大品牌也齊推行銷活動，凡消費滿888元即可參加現場抽獎活動，有機會獲得「當桌用餐8元」、「8元經典料理」等超過5.2萬個大獎，可望為8月業績注入另一波成長動能。

(中時 )