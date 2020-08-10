香港壹傳媒創辦人黎智英10日晨遭港警以違反香港《國安法》「勾結境外勢力」逮捕，桃園市長鄭文燦受訪被問及此事，直言這代表一國兩制完全結束，呼籲全世界的自由力量，應該要團結起來，支援香港。

鄭文燦說，黎智英被捕事件全世界都非常關注，香港在港版《國安法》通過後，北京政府可以在香港設置國安機構，直接執行法律，「我想這代表一國兩制完全結束了！」，也代表北京政府對於香港採取更高壓、更威權的方式來壓制言論自由，包括之前的選舉往後延一年，他認為全世界的自由力量，應該要團結起來支援香港。

鄭文燦說，黎智英跟他的幹部，是基於香港人民維護法治，追求自由的決心，參加了很多反送中的運動，但是港版的《國安法》卻是以勾結境外勢力、外國勢力的理由，說是要顛覆、要改變香港等，他認為這是很典型的威權力量，要壓制香港人民追求自由的意志，他呼籲台灣，以及全世界的自由國家，都應該要團結起來。

(中時 )