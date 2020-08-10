台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨（2012）10日公告7月份自結營收為新台幣6.7億元，較上月微幅成長2％，較去年同期減少18.27％，累計1～7月自結合併營收為44.43億元，較去年同期減少。

春雨董事長林輝政表示，台灣內銷部分，線材因客戶仍受疫情影響，下單保守，建築類扣件則出貨持續穩健。相較之下，外銷部分表現相對亮眼，其中扣件更回復至去年同期水準，加上自海外地區的業績陸續回溫，帶動公司7月營收較6月出現成長。

林輝政指出，中國子公司維持6月的成長動能，中國地區營收與去年同期相當。此外，重啟經濟活動後美國地區業績已回復至疫前水準，7月營收較去年同期成長9%，印尼市場雖尚未達到去年水準，亦穩定回復中。

另台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）也公告，7月自結營收為新台幣2.26億元，累計今年前7月營收為18.03億元，較去年同期成長2.84%。

沛波表示，7月份受雨季及缺工影響，延遲工地與工程進度，鋼筋出貨量未如預期，使得7月營收較前一個月減少，但仍較去年同期成長，並且創下歷年同期新高。

總經理葉俊良指出，今年全球經濟受到新冠肺炎疫情大流行衝擊，局勢動盪不安，不過台灣的疫情控制得當，且鋼筋為內需導向產業，故影響相對較小，甚至在政府提振內需，積極執行各項公共工程，加上超低利率助長房市愈趨熱絡，自今年以來國內對鋼筋等建築材料需求持續暢旺，沛波的營運表現也穩健增長。

葉俊良進一步表示，近期國際廢鋼價格頻調漲，國內廢鋼因跟隨國際行情，內銷鋼筋價格亦跟進上漲，不排除未來仍有進一步調漲空間，有助推升沛波的營運表現。此外，自10月起到明年農歷春節前後，將是營建工地趕工進入旺季，對鋼筋等建築用料需求更加殷切，因此對公司未來業績展望維持正向看法。

(工商 )