新冠疫情肆虐下，口罩成為各國民眾的防疫必需品。以色列1名珠寶商近日收到一筆天價訂單，客戶訂製1款「鑲金帶鑽」的口罩，配上最高防護等級的N99濾芯，要價150萬美元（約台幣4412萬元）。據悉訂製這枚口罩的「好野人」還要求，這款口罩「一定要是全世界最貴的」。

美媒周日（9日）報導，Yvel珠寶公司老闆兼設計師李維（Isaac Levy）透露，買家是1名美國華裔商人，要求年底前交貨，並保證這款口罩是「全球最貴」。於是他使用18K白金和3600粒黑白色鑽石鑲嵌，並根據顧客要求配上頂級N99濾芯，製造出這款天價口罩。不難想像，這款口罩重達270克，是普通外科口罩的100倍重，相當於2顆蘋果掛在臉上。

除了該款口罩外，李維店內還有好幾款「嘻花口罩」，同樣都是鑲金帶鑽。他笑稱：「錢或許不是萬能，但可以幫你買到一個天價口罩。只要戴上它外出，絕對可以吸引大家的目光，這不是很讓人開心嗎？」另外，在這個經濟困難的時期，他也十分感謝客戶訂製這款口罩，讓他和員工得以維持生計。

(中時 )