米拉克颱風襲台，台南市10日下午風雨漸強，但尚未進入颱風警戒範圍，未達停班停課標準，台南市政府預估入夜風雨增強，10日下午4時30分成立2級1階防災應變中心，台南市長黃偉哲要求台南市政府各級單位提高戒備，呼籲市民作好防颱準備。

(中時 )

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