米克拉襲台 台南市10日下午成立應變中心 18:282020/08/10 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風米克拉來襲，台南市海邊風浪增大，卻仍有不少人戲水。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 米拉克颱風襲台，台南市10日下午風雨漸強，但尚未進入颱風警戒範圍，未達停班停課標準，台南市政府預估入夜風雨增強，10日下午4時30分成立2級1階防災應變中心，台南市長黃偉哲要求台南市政府各級單位提高戒備，呼籲市民作好防颱準備。 (中時 ) #台南市 #10 #市政府 #南市政府 #台南市政 也許您會感興趣 推薦閱讀 官網失手誤植 Google Pixel 5G手機傳10月8日上市 11:422020/08/10 科技 勤凱 10日起得為融資券 04:102020/08/10 證券．權證 米克拉颱風直撲 澎湖停止上班上課 花火節取消 18:072020/08/10 生活 《店頭市場》勤凱10日起得為融資融券交易 08:522020/08/10 財經 海陸警齊發墾丁南灣人不散 東琉線下午提早停航 18:052020/08/10 生活 颱風「米克拉」生成 中央災變中心一級開設 11:462020/08/10 社會 颱風米克拉來襲 徐國勇提醒「台南」要多注意 16:342020/08/10 社會 阿札爾訪台 共機殲11、殲10越海峽中線 國軍動用地面飛彈監控 14:412020/08/10 政治 台南自駕公車上路 拚年底試乘 04:102020/08/10 地方新聞 米克拉颱風生成！海陸警報齊發 雨彈連炸3天 07:092020/08/10 生活 生活熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 逆轉！ 澎湖改口宣布今日晚間至明早停班停課 - 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩、蝦皮今接力開賣 各通路整理包出爐 - 生活 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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